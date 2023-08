CREDIT SUISSE stuft Delivery Hero auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Delivery Hero nach Zahlen zum zweiten Quartal von 94 auf 85 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Er habe zwar seine Gewinnschätzungen für den Essenslieferdienst etwas gesenkt, schrieb Analyst Joseph Barnet-Lamb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sehe jedoch nach wie vor starke Anzeichen für eine Fortsetzung des Gewinnsteigerungszyklusses, eine Beschleunigung auf dem Weg zum positiven freien Barmittelzufluss und weitere Anzeichen für eine Erholung des Wachstums./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2023 / 20:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,46 % und einem Kurs von 39,08EUR gehandelt.



