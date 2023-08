HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zum Ölpreis:

"Optimisten mögen darauf warten, dass die Anbieter auf ihrem Öl sitzenbleiben, weil die Welt es nicht mehr braucht. Doch Klimaschutz hin oder her: Experten rechnen mit einem steigenden Ölverbrauch noch bis ins nächste Jahrzehnt hinein. Gleichzeitig haben die Ölkonzerne aber schon ihre Investitionen heruntergefahren. Sie wollen nicht mit großem Aufwand neue Vorkommen erschließen, die vielleicht nie ausgeschöpft werden können. Das Angebot wird also strukturell knapp bleiben. Darauf setzen auch viele Finanzinvestoren am Ölmarkt. So ist der Tag fern, an dem die Förderländer mit Niedrigpreisen die letzten Abnehmer für Erdöl suchen müssen."/ra/DP/jha