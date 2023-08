OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zur Lage des Mittelstands:

"Der Mittelstand tritt in der Regel still und leise auf. Dabei hat die mittelständische Wirtschaft allen Grund zu stolzem Selbstbewusstsein. Vielfach handelt es sich um Familienunternehmen. Diese Betriebe stellen 60 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze in Deutschland und 80 Prozent der Ausbildungsplätze. Die gut bezahlten Jobs im Mittelstand bilden das Rückgrat unseres Wohlstands. Wenn diese Unternehmer nun zunehmend Kritik an der aktuellen Wirtschaftspolitik anmelden, muss das als außergewöhnliches und alarmierendes Warnsignal verstanden werden. (...) Weniger Bürokratie und Dirigismus, niedrigere Steuern und Abgaben für Unternehmen könnten neue Kräfte entfesseln. Deutschland braucht ein neues Wachstumsmodell, um wieder zum Zugpferd Europas zu werden."/ra/DP/jha