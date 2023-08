SMA Solar schreibt im zweiten Quartal schwarze Zahlen

Die SMA Solar Technology Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,99 % und einem Kurs von 85,70EUR gehandelt.

NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Wechselrichterhersteller SMA Solar hat im ersten Halbjahr wieder profitabler gewirtschaftet. Alle drei Geschäftsbereiche seien früher als geplant in die Gewinnzone zurückgekehrt, sagte Finanzchefin Barbara Gregor am Donnerstag in Niestetal laut Mitteilung. Und auch insgesamt schrieb der Konzern mit einem Gewinn von 51,8 Millionen Euro im zweiten Quartal schwarze Zahlen, nach einem Verlust von 13,6 Millionen Euro ein Jahr zuvor. SMA hatte Ende Juni bereits seine Jahresprognose angehoben und Ergebnisspannen für die im ersten Halbjahr zu erwartende operative Geschäftsentwicklung bekannt gegeben.

