Lottoanbieter Zeal wächst stark - Werbekosten drücken auf Gewinn

In Zeiten hoher Jackpots im Januar, März und Juni schaltete Zeal dabei reichlich Werbung, um neue Kunden zu gewinnen, die ihr Glück probieren wollten. Im ersten Halbjahr gewann der Konzern so 349 000 Neukunden, ein Plus von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Das Transaktionsvolumen stieg im ersten Halbjahr um 15 Prozent auf 411,7 Millionen Euro. So wurde im Juni bei der Lotterie Eurojackpot der Maximaljackpot von 120 Millionen Euro in zwei aufeinanderfolgenden Ziehungen erreicht; und in dieser Phase stellte Zeal laut den Angaben mit einem Transaktionsvolumen von 30,6 Millionen Euro in einer Woche einen Rekord auf.

Beim Jahresausblick sieht sich das Management auf Kurs. Der Umsatz soll 2023 auf 110 bis 120 Millionen Euro steigen, nach gut 105 Millionen im vergangenen Jahr. Das operative Ergebnis (Ebitda) soll 30 bis 35 Millionen Euro erreichen, nach knapp 32 Millionen.

Der Anbieter von Lotterieprodukten ist im Wesentlichen unter den Marken Lotto24.de und tipp24.com aktiv. Er vermittelt Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften und kassiert dafür Vermittlungsprovisionen. Anfang April erhielt die Zeal Network-Tochter Lotto24 die Erlaubnis zur Veranstaltung virtueller Automatenspiele im Internet und startete im Juni mit dem Angebot in den eigenen Webshops./mis/nas/he

