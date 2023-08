Tui schreibt schwarze Zahlen trotz Corona: Sommerbuchungen steigen um 6%, Aktie dennoch im Minus

Der weltgrößte Reisekonzern Tui hat im zweiten Quartal erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder schwarze Zahlen geschrieben. Trotzdem ist die Aktie am Mittwoch ins Minus gerutscht. Die Sommerbuchungen liegen aktuell sechs Prozent höher als im Vorjahr und Kunden zahlen durchschnittlich sieben Prozent mehr für ihre Urlaube. Bis jetzt haben 12,5 Millionen Kunden gebucht, was 95 Prozent des Niveaus von Sommer 2019 entspricht. In den Monaten von April bis Juni verzeichnete Tui einen operativen Gewinn vor Sondereffekten von 169 Millionen Euro. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro. Bei Anlegern konnten die Zahlen keine Euphorie entfachen, die Aktie liegt kurz vor Handelsschluss rund 2,5 Prozent im Minus. User in der wallstreetONLINE-Community zeigten sich trotz der negativen Kursreaktion überwiegend zuversichtlich, dass Tui nach schmerzhaften Pandemie-Jahren nun endgültig die Kurve gekriegt haben könnte. Tui rechnet trotz der extremen Hitzewelle mit Waldbränden am Mittelmeer weiterhin mit einem starken Reisesommer. Das Mittelmeer bleibe die am stärksten gefragte Destination für den Sommerurlaub. Derzeit liegen die Sommerbuchungen sechs Prozent höher als vor einem Jahr. Mit bislang 12,5 Millionen Kunden liegen die Buchungen bei 95 Prozent des Niveaus aus dem Sommer 2019 vor der Corona-Pandemie. Die Waldbrände in Südeuropa hätten die Entwicklung nur kurzfristig etwas gedämpft. Nach der milliardenschweren Rettung durch den deutschen Staat während der Corona-Pandemie erzielte Tui in den Monaten April bis Juni erstmals seit der Krise mit 169 Millionen Euro wieder einen operativen Gewinn vor Sondereffekten. Dazu trugen die gestiegene Zahl der Buchungen und höhere Preise bei, durch die der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro stieg. Unter dem Strich entfiel auf die Tui-Aktionäre ein Gewinn von knapp 23 Millionen Euro. Im laufenden Geschäftsjahr bis Ende September soll der bereinigte operative Gewinn den Vorjahreswert von 409 Millionen Euro weiterhin "signifikant" übertreffen.

