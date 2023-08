Tesla droht weitere Verluste am chinesischen E-Automarkt - Analysten warnen vor Abschwung und Aktienrückgang

Tesla droht laut Analysten der Bank of America weitere Anteile am chinesischen E-Automarkt zu verlieren. Obwohl der Elektroautohersteller in den vergangenen Monaten den Verkauf in China durch Preissenkungen für die Modelle 3 und Y ankurbeln konnte, scheinen diese Maßnahmen nun nicht mehr zu wirken. Im Juli lagen die Auslieferungen von Tesla auf absoluter Basis deutlich unter dem Jahresdurchschnitt von 80.000 Fahrzeugen und näher an dem Niveau von Anfang 2022. Analyst John Murphy von der Bank of America sieht darin den Beginn eines dauerhaften Abschwungs, der sich bis zur Einführung eines günstigeren Modells im Jahr 2025 oder 2026 hinziehen könnte.Im Gegensatz dazu konnte der chinesische Konkurrent BYD im Juli ein positives Wachstum von vier Prozent gegenüber dem Vormonat verzeichnen. Dies deutet laut dem BofA-Experten darauf hin, dass der Nachfragerückgang nach Tesla-Fahrzeugen nicht durch allgemeinere wirtschaftliche Faktoren in China verursacht wurde.Die Analysten sind sich uneinig über die weitere Entwicklung der Tesla-Aktie. Während John Murphy sein neutrales Rating bekräftigt und ein Kursziel von 300 US-Dollar angibt, liegt das mittlere Kursziel der von MarketScreener erfassten 40 Analyseschätzungen bei 248 US-Dollar - leicht unter dem aktuellen Kursniveau.Darüber hinaus gab Tesla überraschend bekannt, dass der langjährige Finanzchef Zachary Kirkhorn bereits am Freitag zurückgetreten ist. Zu den Gründen wurden keine Angaben gemacht. Sein Nachfolger wird Vaibhav Taneja, der bereits seit 2017 bei Tesla tätig ist. Kirkhorn wird noch bis Jahresende für einen nahtlosen Übergang zur Verfügung stehen.Der Zeitpunkt von Kirkhorns Rückzug wirft auch ein neues Licht auf einen Tweet von Elon Musk, in dem er die Überflüssigkeit von Chef-Positionen in einem Vorstand betont. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Wechsel in der Finanzabteilung auf Tesla auswirken wird.Zusammenfassend droht Tesla weitere Anteile am chinesischen E-Automarkt zu verlieren, da die Preissenkungen für die Modelle 3 und Y nicht mehr den gewünschten Effekt haben. Der chinesische Konkurrent BYD hingegen konnte im Juli ein positives Wachstum verzeichnen. Die Analysten sind sich uneinig über die weitere Entwicklung der Tesla-Aktie. Zudem gab Tesla überraschend den Rücktritt des Finanzchefs Zachary Kirkhorn bekannt, der durch Vaibhav Taneja ersetzt wird.

Die Tesla Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,01 % und einem Kurs von 242,2EUR gehandelt.