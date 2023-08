Volkswagen-Aktie enttäuscht im 2. Quartal 2023 - Warum ein Verkauf dennoch keine gute Idee ist

Die Zahlen des abgelaufenen 2. Quartals 2023 haben die Aktionäre und Analysten von Volkswagen enttäuscht. Die Aktie des Autobauers ist daraufhin gefallen. Dennoch sollte man nicht voreilig die Flinte ins Korn werfen und die VW-Aktie verkaufen. Die Probleme des Konzerns sind bereits im aktuellen Aktienkurs reflektiert.Die Quartalszahlen sind auf den ersten Blick nicht so schlecht wie die Marktreaktion vermuten lässt. Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahresquartal um 15,2 % gestiegen und die operative Marge hat sich von 6,5 % auf 7,0 % verbessert. Allerdings wurde eine Marge von mindestens 8,5 % erwartet. Der Gewinn je Aktie beträgt im Quartal 7,56 Euro und auf Halbjahressicht 17,00 Euro.Ein weiterer Grund zur Besorgnis sind die prognostizierten Auslieferungszahlen für das Gesamtjahr, die vom VW-Management pessimistischer eingeschätzt werden. Das gesetzte Ziel von 9,5 Mio. Fahrzeugen wird auf eine Bandbreite von 9,0 bis 9,5 Mio. Fahrzeuge reduziert.Trotz der enttäuschenden Zahlen haben einige Analysten den fairen Wert der VW-Aktie auf 327 Euro je Aktie geschätzt. Dies basiert auf der Bewertung sämtlicher Konzernbestandteile. Die größte Beteiligung von VW, die Porsche AG, hat eine Marktkapitalisierung von knapp über 100 Mrd. Euro, während die Marktkapitalisierung von Volkswagen nur ca. 67 Mrd. Euro beträgt. Somit bekommt man als potentieller Aktionär sämtliche weiteren Beteiligungen an Audi, Seat, Skoda, Lamborghini, Ducati und Co. kostenlos.Die Aktien von Volkswagen sind seit geraumer Zeit deutlich unterbewertet. Daher sollte man nicht zu schnell verkaufen. Die pessimistische Erwartungshaltung ist aus Sicht des Autors überzogen. Zudem ist das Unternehmen mit einem KGV von 3,74 und einer Umsatzsteigerung von 15,2 % sowie einer verbesserten operativen Marge von 6,5 % auf 7 % gut aufgestellt.Die Gewerkschaft IG Metall prüft rechtliche Schritte gegen eine Fake-Kampagne zum Umbau von Volkswagen. In einer verbreiteten Mitteilung wurden Forderungen nach einer schrittweisen Vergesellschaftung des Konzerns und einer Neuausrichtung der Produktion erfunden. Die Gewerkschaft vermutet, dass der Fake aus dem Umfeld von Klimaaktivisten stammt und behält sich rechtliche Schritte vor.Insgesamt ist die Lage bei Volkswagen zwar herausfordernd, aber die Aktie ist bereits stark abgewertet. Es lohnt sich daher, die Aktie im Depot zu behalten und nicht voreilig zu verkaufen.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 117,3EUR gehandelt.