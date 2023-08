Schwache Außenhandelsdaten aus China und den USA - Konjunkturrisiken steigen, Aktienmärkte unter Druck

China hat gestern schwache Außenhandelsdaten veröffentlicht. Die Ausfuhren der Volksrepublik sanken im Juli um 14,5% im Vergleich zum Vorjahr, während die Importe um 12,4% schrumpften. Experten hatten mit einem geringeren Rückgang gerechnet. Die Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die Preise in China sinken werden, um mehr Abnehmer zu finden. Dies könnte negative Auswirkungen auf die konjunkturellen Perspektiven haben. Der chinesische Aktienindex Hang Seng ist in seinen Abwärtstrendkanal zurückgefallen, was darauf hindeutet, dass der vorherige Ausbruch als Bullenfalle entpuppt hat.Auch die USA verzeichneten schwache Außenhandelsdaten. Die Importe fielen im Juni auf den niedrigsten Stand seit mehr als 1,5 Jahren, während die Exporte auf eine schwächere Nachfrage der Weltwirtschaft hindeuten. Dies könnte eine Abkühlung der US-Konjunktur bedeuten.Des Weiteren wurde die Bonität der USA durch die Ratingagentur Fitch herabgestuft. Die US-Schulden werden zunehmend zum Problem, da das aktuelle Wirtschaftswachstum der USA teuer erkauft wird. Die steigenden Zinsen schränken den Spielraum für zukünftige Staatsausgaben ein, was sich negativ auf die Wirtschaft, Unternehmen und den Aktienmarkt auswirken könnte.In Deutschland soll die kapitalmarktbasierte Säule der gesetzlichen Rentenversicherung bis 2035 ein Volumen von 200 Milliarden Euro erreichen. Das Projekt Aktienrente sieht vor, Geld am Aktienmarkt zu investieren, um die Rente der geburtenstarken Jahrgänge zu sichern. Das Grün-geführte Wirtschaftsministerium sieht die Aufstockung des Fonds kritisch und befürchtet, dass das Generationenkapital kaum Rendite erzielen wird.Der DAX konnte den Rutsch unter seine 100-Tage-Linie am Mittwoch wieder abfangen und liegt wieder über dem Barometer für den längerfristigen Trend. An der Wall Street kam es zu einer gewissen Stabilisierung nach einem schwachen Start.Am Dienstag wird im DAX zunächst wenig Bewegung erwartet. Das Barometer für den längerfristigen Trend unterstützt aktuell bei 15.807 Punkten. Die Experten bleiben skeptisch für Aktien, da höhere Zinsen die Konjunktur bremsen und die Profitabilität der Unternehmen belasten könnten.

Der DAX wird aktuell mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 15.871PKT gehandelt.