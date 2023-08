GEA Group trauert um CFO Marcus A. Ketter - Schockierender Verlust eines herausragenden Finanzvorstands

GEA Group Aktiengesellschaft trauert um Chief Financial Officer Marcus A. Ketter, der am 6. August im Alter von 55 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben ist. Ketter war seit Mai 2019 Mitglied des GEA-Vorstands und hatte maßgeblich zum Turnaround des Unternehmens beigetragen. CEO Stefan Klebert äußerte sich schockiert über den Verlust und lobte Ketter als herausragenden Finanzvorstand und geschätzten Menschen. Bis zur Regelung der Nachfolge werden CEO Stefan Klebert und COO Johannes Giloth seine Aufgaben übernehmen.GEA setzt im zweiten Quartal 2023 seine positive Entwicklung fort und treibt die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele voran. Der Auftragseingang lag mit 1,38 Mrd. EUR leicht unter dem Vorjahr, zeigte jedoch ein organisches Wachstum von 2,4%. Der Umsatz stieg um 5,6% (organisch: +9,4%) auf 1,34 Mrd. EUR. Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand erhöhte sich um 14,4% auf 191,5 Mio. EUR, und die EBITDA-Marge stieg auf 14,3%. Der ROCE verbesserte sich auf 33,8%. Die Nettoliquidität fiel auf 65,1 Mio. EUR, hauptsächlich aufgrund der Zahlung der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms. GEA bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 und strebt eine unabhängige Validierung der Schritte auf dem Weg zu Net Zero bis 2040 durch die Science Based Targets Initiative (SBTi) an.GEA erweiterte sein Add Better-Portfolio um weitere nachhaltige Lösungen, die Wasser sparen. Das Unternehmen strebt an, bis 2040 die Treibhausgasemissionen auf Net Zero zu reduzieren und lässt seine Schritte auf diesem Weg von der SBTi validieren. CEO Stefan Klebert betonte, dass Nachhaltigkeit ein wichtiger Wachstumstreiber sein wird und GEA den notwendigen Wandel in den Branchen mit Technologie und innovativen Lösungen vorantreibt.Die Finanzkennzahlen von GEA im zweiten Quartal 2023 zeigten eine positive Entwicklung mit einem leichten Rückgang beim Auftragseingang, aber einem organischen Wachstum beim Umsatz, EBITDA vor Restrukturierungsaufwand und ROCE. GEA bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2023, die ein organisches Umsatzwachstum von mehr als 8,0% und eine weitere Verbesserung der EBITDA-Marge vorsieht. Das Unternehmen strebt auch eine ROCE von mehr als 32,0% an.GEA ist ein weltweit führender Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Das Unternehmen konzentriert sich auf Maschinen, Anlagen und Prozesstechnik sowie auf umfassende Servicedienstleistungen. GEA setzt sich für Nachhaltigkeit ein und trägt dazu bei, den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX und im STOXX Europe 600 Index gelistet und gehört zu den Unternehmen, aus denen sich die Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Europe und MSCI Global Sustainability zusammensetzen.

