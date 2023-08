Ölpreise fallen aufgrund schwacher Konjunkturdaten aus China - Nachfrage nach Rohöl sinkt

Die Ölpreise sind am Dienstag aufgrund einer allgemein trüben Stimmung an den Finanzmärkten gefallen. Marktbeobachter führen dies auf enttäuschende Konjunkturdaten aus China zurück. Die Exporte Chinas sind im Juli im Jahresvergleich um 14,5 Prozent gesunken, während die Importe um 12,4 Prozent zurückgegangen sind. Beide Werte fielen schlechter aus als erwartet. Diese schwache Konjunkturentwicklung in China belastet auch die Nachfrage nach Rohöl. Insbesondere Chinas sinkende Ölimporte, die den niedrigsten Stand seit sechs Monaten erreicht haben, wurden am Markt als Grund für den Rückgang der Ölpreise genannt. Die geringere Risikobereitschaft der Anleger führte auch zu einer höheren Nachfrage nach dem US-Dollar, was den Kurs der amerikanischen Währung steigen ließ. Ein steigender Dollarkurs macht das in Dollar gehandelte Rohöl auf dem Weltmarkt teurer und bremst die Nachfrage nach dem Rohstoff zusätzlich.Am Montag sind die Ölpreise gesunken, nachdem sie in den letzten Wochen deutlich gestiegen waren. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung. Die Notierungen für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober fielen um 1,09 Dollar auf 85,15 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung fiel um 1,17 Dollar auf 81,65 Dollar. Die Ölpreise hatten zuvor sechs Wochen in Folge Gewinne verzeichnet, was die längste Phase mit steigenden Ölpreisen seit Juni 2022 darstellt. Die Notierungen wurden vor allem durch Meldungen über eine Kürzung der Fördermenge durch Saudi-Arabien und Russland nach oben getrieben. Jedoch belasteten Aussagen der US-Notenbank, die auf weiter steigende Zinsen hindeuten, die Ölpreise. Eine weitere Erhöhung der Leitzinsen sei laut Fed-Gouverneurin Michelle Bowman wahrscheinlich, um die Inflation auf das angestrebte Ziel von zwei Prozent zu drücken. Steigende Zinsen belasten tendenziell die Konjunktur und damit auch die Nachfrage nach Rohöl.Am Dienstag sind die Ölpreise erneut gefallen, da eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten den Ölmarkt belastete. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober wurde zuletzt mit 84,61 US-Dollar gehandelt, was 71 Cent weniger als am Vortag war. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung fiel um 65 Cent auf 81,29 Dollar. Die enttäuschenden Konjunkturdaten aus China, insbesondere der Rückgang der Exporte um 14,5 Prozent und der Importe um 12,4 Prozent im Juli im Jahresvergleich, führten zu einer allgemein trüben Marktstimmung. Die sinkenden Ölimporte Chinas, die mittlerweile den niedrigsten Stand seit sechs Monaten erreicht haben, belasteten die Ölpreise zusätzlich. Die geringere Risikobereitschaft der Anleger führte zu einer höheren Nachfrage nach dem US-Dollar, was den Kurs der amerikanischen Währung steigen ließ und die Nachfrage nach Rohöl bremste.

Öl (Brent) wird aktuell mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 87,65USD gehandelt.