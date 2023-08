Rheinmetall liefert aufgerüstete Leopard 1 Panzer an die Ukraine - Bundesregierung beauftragt Lieferung von 30 Fahrzeugen!

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall plant, alte Kampfpanzer vom Typ Leopard 1 aufzurüsten und an die Ukraine zu liefern. Etwa 30 Fahrzeuge sollen im Auftrag der Bundesregierung in die Ukraine geschickt werden. Die Panzer stammen vom belgischen Unternehmen OIP Land Systems, das sie an Rheinmetall verkauft hat. Einige der Panzer waren in einem so schlechten Zustand, dass sie nur als Ersatzteillager genutzt werden können. Die Lieferung wird noch einige Zeit dauern, bis die Panzer fronttauglich sind. Rheinmetall ist bereits stark in die Unterstützung der Ukraine eingebunden und hat bereits andere Panzer, Artillerie und Munition geliefert. Derzeit arbeitet das Unternehmen auch an einem wichtigen Munitionsauftrag für den Flugabwehr-Panzer Gepard. Rheinmetall hat außerdem den Zuschlag für den Bau einer Fabrik erhalten, in der Teile des Rumpfes für den Tarnkappenbomber F-35 gefertigt werden sollen. Der Rüstungskonzern rechnet für dieses Jahr mit Erlösen von 7,4 bis 7,6 Milliarden Euro und erwartet eine Steigerung des Umsatzes um gut 17 Prozent.

Die Rheinmetall Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 266,5EUR gehandelt.