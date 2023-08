Europäischer Gaspreis erreicht höchsten Stand seit April 2023 aufgrund von Lieferengpässen und steigender Nachfrage

Der Preis für europäisches Erdgas ist am Mittwoch aufgrund von Angebotssorgen stark gestiegen und hat den höchsten Stand seit April 2023 erreicht. Grund dafür ist die Befürchtung, dass ein Streik von Arbeitern in einigen Flüssiggasanlagen in Australien zu Lieferengpässen beim sogenannten LNG-Gas führen könnte. Der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat wurde am Nachmittag an der Börse in Amsterdam zu 42,50 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt, was etwa 40 Prozent mehr als am Vortag ist. Auch in den USA stiegen die Gaspreise deutlich aufgrund der fortgesetzten Hitze im August, die zu einem steigenden Erdgasverbrauch führt.Obwohl der europäische Gaspreis seit Ende des vergangenen Jahres generell rückläufig ist, gab es immer wieder Preissprünge. Trotz des aktuellen Anstiegs liegt der Preis für europäisches Erdgas deutlich unter dem Niveau vor dem Krieg in der Ukraine im Februar 2022. Im vergangenen Sommer wurde ein Rekordpreis von über 300 Euro je MWh gezahlt, als die russischen Gaslieferungen gestoppt wurden und Ängste vor einer Energiekrise aufkamen. Vor dem Jahr 2021 kostete Erdgas jedoch durchgehend weniger als 20 Euro je MWh.In Deutschland werden die Gasspeicher weiterhin aufgefüllt. Laut den jüngsten Daten des europäischen Speicherverbandes GIE betrug der Füllstand in allen deutschen Speichern am 7. August 89,62 Prozent. Die Gasreserven werden seit Monaten nahezu ununterbrochen aufgefüllt und liegen deutlich über dem Vergleichswert des Vorjahres. Importe von Flüssiggas sind einer der Gründe für den höheren Stand.Im Juli hat sich der Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland etwas abgeschwächt. Die endgültigen Ergebnisse und Details veröffentlicht das Statistische Bundesamt am Dienstag. Nach vorläufigen Daten lag die Jahresinflationsrate bei 6,2 Prozent, während sie im Juni noch 6,4 Prozent betrug. Die Inflation belastet Verbraucher seit Monaten und zehrt an ihrer Kaufkraft. Die Menschen können sich für einen Euro weniger leisten und schränken ihren Konsum ein. Die Inflation ist jedoch weit entfernt von ihrem Höchststand von 8,8 Prozent im Herbst 2022.Die vorläufigen Daten zeigen, dass Nahrungsmittel im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat um 11 Prozent teurer wurden, was jedoch weniger stark ist als im Juni (13,7 Prozent). Die Energiepreise stiegen um 5,7 Prozent an. Die Bundesregierung versucht, hier Entlastung zu schaffen, indem sie rückwirkend zum 1. Januar Preisbremsen für Erdgas, Strom und Fernwärme einführt, um den Anstieg zu dämpfen. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im Juli insgesamt um 0,3 Prozent.

Erdgas wird aktuell mit einem Plus von +6,07 % und einem Kurs von 2,971USD gehandelt.