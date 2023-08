Encavis AG veröffentlicht Ergebnisse für Q2/1. Halbjahr 2023 und erweitert PPA mit Allego

Die Encavis AG, ein im MDAX-notierter Wind- und Solarparkbetreiber, hat den Konsens der Analystenschätzungen zur Veröffentlichung der Ergebnisse für das 2. Quartal/1. Halbjahr 2023 sowie zur Erwartung für das laufende Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Der Konsens basiert auf den Schätzungen von acht der elf Analysten, die Encavis im Research auch unterjährig zu den einzelnen Quartalen einschätzen. Der Konsens umfasst die Konzernergebnisse für das 2. Quartal und das 1. Halbjahr 2023 sowie die Erwartungen für das Gesamtjahr 2023. Dabei werden Durchschnittswerte, oberer und unterer Rand angegeben. Die Umsatzausweise der Quartale und die Guidance für das Gesamtjahr sind bereits um die zu erwartenden Abschöpfungen bereinigt, die aufgrund der in einigen Ländern implementierten Systeme zur Deckelung der Strompreise zu erwarten sind.Des Weiteren hat Encavis sein 10-jähriges Power Purchase Agreement (PPA) mit Allego erweitert. Allego ist ein führendes europaweites ultraschnelles Ladenetzwerk für Elektrofahrzeuge. Das PPA sieht vor, dass Allego 100% erneuerbare Energie aus den Encavis-Solarparks in Groß Behnitz (Brandenburg) und Borrentin (Mecklenburg-Vorpommern) bezieht. Der neue Solarpark in Borrentin wird der größte PV-Park von Encavis in Deutschland sein. Die beiden Solarparks werden das Ladenetz von Allego mit mehr als 100 GWh erneuerbarer Energie versorgen und ermöglichen über 1,75 Millionen Ladevorgänge für Elektrofahrzeuge. Die Erweiterung des PPA ist Teil des Engagements von Encavis und Allego für nachhaltige Innovationen und die Beschleunigung der Elektrifizierung des Straßenverkehrs in Deutschland.Encavis ist ein Produzent von Strom aus erneuerbaren Energien und betreibt Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Gesamterzeugungskapazität des Unternehmens beträgt derzeit mehr als 3,5 GW, wovon rund 2,1 GW auf die Encavis AG entfallen. Encavis ist Unterzeichner des UN Global Compact und des UN PRI-Netzwerks und wurde für seine Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen von führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Website von Encavis.

Die ENCAVIS Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 14,39EUR gehandelt.