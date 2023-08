Bayer-Aktien verlieren trotz Quartalszahlen an Wert - Zukunft des Unternehmens unter neuem CEO ungewiss

Die Aktien von Bayer konnten am Dienstag nicht von den Aussagen auf einer Analystenkonferenz zu den endgültigen Quartalszahlen profitieren. Obwohl sie zeitweise um bis zu 1,8 Prozent gestiegen waren, drehten sie wieder ins Minus und verloren letztendlich 0,4 Prozent. Dennoch konnten sie sich über den 21- und 50-Tage-Linien halten, die als Indikatoren für die kurz- bis mittelfristige Kursentwicklung dienen.Der Konzern hat seine Prognosen für die beiden größten Sparten, Agrarchemie und Pharma, für das laufende Jahr pessimistischer gestimmt. Bereits im Juli hatte Bayer den Jahresausblick gesenkt, vor allem aufgrund der gesunkenen Preise für den Unkrautvernichter Glyphosat. Nun zeigt sich, dass auch das Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten schwächelt. Es gibt bisher keine neuen Informationen über die Zukunft von Bayer unter dem neuen CEO Bill Anderson, obwohl er betonte, dass derzeit alles überprüft wird. Eine Aufspaltung des Unternehmens ist daher nicht ausgeschlossen.Die britische Investmentbank Barclays hat ihre Einstufung für Bayer nach den endgültigen Quartalszahlen auf "Overweight" belassen und ein Kursziel von 75 Euro festgelegt. Die Analystin Emily Field konnte keine größeren Überraschungen in den Zahlen erkennen. Der Fokus liegt nun auf den Aussagen des Unternehmens zur weiteren Strategie.Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bayer nach den Quartalszahlen von 68 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das wichtigste positive Ergebnis war die klare Aussage des neuen CEO Bill Anderson, dass alle strategischen Optionen auf dem Tisch liegen, um sicherzustellen, dass Bayer die beste Struktur hat, um die jeweiligen Geschäftsbereiche zu unterstützen.Insgesamt konnten die Bayer-Aktien nicht von den Quartalszahlen profitieren und verloren letztendlich an Wert. Die Zukunft des Unternehmens unter dem neuen CEO bleibt abzuwarten, während Analysten ihre Einschätzungen und Kursziele für die Aktie anpassen.

