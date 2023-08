Eon verzeichnet Gewinnrückgang im Q2 - Investitionen steigen und Preissenkungen für Kunden geplant

Der Energieversorger Eon hat im zweiten Quartal aufgrund eines schwächeren Zinsergebnisses deutlich weniger Gewinn erzielt als im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn für die Aktionäre belief sich in den drei Monaten bis Ende Juni auf 1,16 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 19 Prozent entspricht. Die gestiegenen Zinserträge konnten den positiven Vorjahreseffekt nicht ausgleichen. Dennoch lief das Tagesgeschäft besser als im Vorjahr und die geplanten Investitionen nehmen Fahrt auf. Der Konzern bestätigte seine vorläufigen Halbjahreszahlen und erhöhte seine Jahresprognose, einschließlich einer größeren Investitionssumme von 5,8 Milliarden Euro bis 2023. Im ersten Quartal wurden bereits eine Milliarde Euro investiert, nach sechs Monaten sind es nun 2,4 Milliarden Euro, über ein Drittel mehr als im Vorjahreszeitraum.Eon bekräftigte seine Absicht, die Preise für Strom und Gas zu senken. Die gesunkenen Großhandelspreise sollen konsequent an die Kunden weitergegeben werden. In den Niederlanden und England wurde dies bereits für nahezu alle Kunden umgesetzt, während in Deutschland die Preissenkungen im September beginnen. Eon betonte, dass die gesunkenen Großhandelspreise fair an alle Kunden weitergereicht werden. Der Konzern geht jedoch davon aus, dass die Energiepreise im Großhandel dauerhaft höher bleiben werden als vor der Krise. Eon erwartet, dass die Energiepreise aufgrund der sicheren und nachhaltigen Energieversorgung vorerst hoch bleiben werden.Im ersten Halbjahr verzeichnete Eon einen Gewinnsprung, hauptsächlich aufgrund gesunkener Beschaffungskosten, die zeitverzögert an die Kunden weitergegeben werden. Der Konzern geht davon aus, dass der Vertrieb im zweiten Halbjahr aufgrund der angekündigten Preissenkungen deutlich weniger Gewinn erzielen wird. Eon plant, von der fortschreitenden sektorübergreifenden Dekarbonisierung zu profitieren und seine Investitionen in die Energieinfrastruktur zu erhöhen. Der Konzern betont jedoch, dass ein Bürokratieabbau notwendig ist, um den Ausbau der Netzinfrastruktur zu beschleunigen. Eon hat bereits angekündigt, bis 2027 rund 33 Milliarden Euro in die Hand zu nehmen und hat bereits 2.000 neue Mitarbeiter eingestellt, um den geplanten Wachstumspfad zu realisieren. Trotz der angekündigten Preissenkungen erwartet Eon, dass die Energiepreise im Großhandel dauerhaft höher bleiben werden als vor der Krise.

Die E.ON Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 10,97EUR gehandelt.