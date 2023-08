Aktien von Aurubis stürzen nach Geschäftszahlen ab - Analysten skeptisch, aber Anleger sehen Potenzial

Die Aktien von Aurubis sind nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen deutlich gesunken. Der Kupferproduzent verzeichnete einen Umsatz von 4,17 Milliarden Euro im dritten Quartal, verglichen mit 5,02 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das Vorsteuerergebnis lag bei 115 Millionen Euro, während die Analystenprognose bei 104 Millionen Euro lag. Der Nettogewinn betrug 92 Millionen Euro, verglichen mit 73 Millionen Euro im Vorjahr. Trotz der enttäuschenden Zahlen bestätigte das Unternehmen den Ausblick für ein operatives Vorsteuerergebnis von 450 bis 550 Millionen Euro für das Jahr 2023.Die Aktien von Aurubis fielen um 6,4 Prozent auf 79,08 Euro und nähern sich damit der 50-Tage-Linie. Analyst Ioannis Masvoulas von Morgan Stanley wies darauf hin, dass das Vorsteuerergebnis des Unternehmens nur aufgrund einer Versicherungszahlung auf den ersten Blick gut aussieht. Auf bereinigter Basis wurden die Erwartungen sowohl beim Vorsteuerergebnis als auch beim Finanzmittelfluss verfehlt. Dennoch gab es keine negativen Überraschungen beim bestätigten Jahresausblick.Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung der Aurubis-Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 100 Euro aufgenommen. Analyst Daniel Major ist mittelfristig optimistisch für Kupfer und hält Aurubis im Vergleich zu reinen Kupferproduzenten für eine attraktivere Anlage. Er sieht die Aktie zudem als günstiger bewertet an.Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aurubis nach den Geschäftszahlen auf 95 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Dirk Schlamp führte die Kursverluste auf das unter den Erwartungen liegende Vorsteuerergebnis des Unternehmens zurück. Er verwies zudem auf zurückhaltende Aussagen zur Produktnachfrage und vorsichtige Gewinnerwartungen für das Schlussquartal 2022/23.Trotz der Kursverluste und enttäuschenden Zahlen sehen einige Anleger Potenzial in Aurubis. Das Unternehmen ist stark im Recyclinggeschäft und plant eine hohe Investition in den USA, um seine Recyclingkapazitäten auszubauen. Zudem profitiert das Unternehmen vom Ausbau der erneuerbaren Energien und erwägt den Einstieg in den Markt für Batterierecycling. Die solide Bilanzstruktur und die finanzielle Flexibilität des Unternehmens bieten Raum für weitere Investitionen und Zukäufe. Langfristig könnte Aurubis ein Basisinvestment im Metallsegment sein.

Die Aurubis Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 76,64EUR gehandelt.