RTL senkt Jahresprognose aufgrund von Werbeflaute - Neue Multimedia-App soll Einnahmen ankurbeln

Der Fernsehkonzern RTL hat aufgrund der anhaltenden Flaute im Werbegeschäft seine Jahresprognose nach unten korrigiert. Das Unternehmen rechnet für das Gesamtjahr mit einem bereinigten Ebita von rund 950 Millionen Euro, im Vergleich zu den zuvor prognostizierten 1 bis 1,05 Milliarden Euro. Auch beim Umsatz wurde die Prognose von 7,3 bis 7,4 Milliarden Euro auf rund 7 Milliarden Euro gesenkt. Im ersten Halbjahr 2023 lag das bereinigte Ergebnis mit 250 Millionen Euro um die Hälfte unter dem Vorjahreswert. Besonders im deutschen TV-Markt wurden geringere Ergebnisbeiträge erzielt. Der Nettogewinn betrug 132 Millionen Euro, mehr als die Hälfte weniger als im ersten Halbjahr 2022.Um neue Einnahmequellen zu erschließen, führt RTL Deutschland nun eine Multimedia-App für alle Unterhaltungsangebote ein. Die App bietet Serien, Reality-Shows, Live-Sport, Filme, Musik, Podcasts, Hörbücher und in den nächsten Wochen auch Zeitschriften an. Mit einem monatlichen Preis von 12,99 Euro will RTL Deutschland ein All-Inclusive-Entertainment-Paket anbieten. Das Unternehmen hatte im Jahr 2022 die Magazinsparte des Verlagshauses Gruner + Jahr übernommen und plant Synergien bei den Inhalten der Häuser zu schaffen. Die Multimedia-App soll sich von anderen Streaming-Plattformen abheben, die sich hauptsächlich auf Bewegtbild konzentrieren.Die Veröffentlichung der Multimedia-App wurde aufgrund der Komplexität der Entwicklung verzögert. RTL Deutschland hat inzwischen rund 4,5 Millionen zahlende Streaming-Abonnenten in Deutschland. Die Tarifstruktur von RTL+ bleibt unverändert, es wird weiterhin verschiedene Angebote geben.Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RTL Group nach den Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analyst Richard Eary bezeichnete das Zahlenwerk des TV-Konzerns als schwach, insbesondere das RTL-Deutschland-Geschäft habe die Erwartungen deutlich verfehlt. Die gesenkten Jahresziele entsprächen jedoch bereits seinen Schätzungen.Insgesamt zeigt sich, dass RTL aufgrund der anhaltenden Flaute im Werbegeschäft seine Prognose nach unten korrigieren musste. Das Unternehmen setzt nun auf die Einführung einer Multimedia-App, um neue Einnahmequellen zu erschließen. Die Verzögerung der App-Veröffentlichung wurde mit der Komplexität der Entwicklung begründet. Die UBS hat ihre Einstufung für RTL Group beibehalten, obwohl das Zahlenwerk des TV-Konzerns als schwach bezeichnet wurde.

Die RTL Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 37,09EUR gehandelt.