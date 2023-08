K+S-Aktie vor Aufschwung: Berenberg erhöht Rating auf 'Buy' und Kursziel auf 22,00 Euro

Die Privatbank Berenberg hat das Rating für die Aktien des Düngerkonzerns K+S von "Hold" auf "Buy" angehoben und das Kursziel von 16,70 auf 22,00 Euro erhöht. Der Analyst Aron Ceccarelli erwartet eine Erholung der Kali-Preise und verweist auf positive Kommentare der nordamerikanischen Branchenkollegen Mosaic und Nutrien zur Nachfragebelebung.K+S rechnet nach einem trägen ersten Halbjahr und der Senkung des Jahresgewinnziels mit positiveren Trends in den verbleibenden Monaten. Der Kalidüngerpreis in Brasilien habe die Bodenbildung hinter sich und die Nachfrage steige wieder an, so K+S-Chef Burkhard Lohr. Im zweiten Quartal fiel der Umsatz des Unternehmens aufgrund der Schwäche der Kalipreise und den Folgen eines Hafenstreiks in Kanada, wo K+S ein Werk betreibt, deutlich. Das Unternehmen musste bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr das operative Gewinnziel senken.Der Aktienkurs von K+S war daraufhin unter Druck geraten, hat aber mittlerweile wieder zugelegt. Der Erholungsversuch seit dem Jahrestief im Juni hat jedoch einen Kratzer bekommen. Im abgelaufenen zweiten Quartal fiel der Umsatz auf 826 Millionen Euro, das EBITDA sank um 97 Prozent auf 24 Millionen Euro. Das bereinigte Konzernergebnis belief sich auf minus 54,9 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr erwartet K+S ein bereinigtes Konzernergebnis im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.K+S plant für 2023 einen bereinigten freien Finanzmittelzufluss von 300 bis 450 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr wurden bereits 274 Millionen Euro erzielt. Das Unternehmen plant außerdem den Rückkauf eigener Aktien für bis zu 200 Millionen Euro.Die Aktie von K+S hat sich seit dem Jahrestief im Juni wieder erholt, allerdings ist der Kurs immer noch weit von den Höchstständen im April 2022 entfernt. Die Erholung der Kali-Preise und positive Nachfrageimpulse könnten jedoch zu weiteren Kurssteigerungen führen. Die Privatbank Berenberg hat das Rating für die Aktie auf "Buy" angehoben und das Kursziel erhöht.

