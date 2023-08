Deutsche Wirtschaft in Flaute: Wirtschaftsminister verkündet Großinvestitionen von 80 Mrd. Euro!

Trotz der aktuellen Konjunkturflaute in Deutschland zeigt sich Wirtschaftsminister Robert Habeck zuversichtlich. Er gab bekannt, dass derzeit etwa zwei Dutzend Unternehmen Großinvestitionen in Deutschland planen, die ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 80 Milliarden Euro umfassen. Einige dieser Investitionen sind noch nicht öffentlich bekannt. Habeck betonte, dass diese Unternehmen in Deutschland investieren möchten und dadurch Wertschöpfung und Arbeitsplätze schaffen werden. Als Großinvestitionen gelten laut Definition des Wirtschaftsministeriums Investitionen mit einem Volumen von mehr als 100 Millionen Euro.Trotz der optimistischen Aussagen des Wirtschaftsministers befindet sich die deutsche Konjunktur derzeit in einer Flaute. Der Internationale Währungsfonds prognostiziert, dass Deutschland in diesem Jahr die einzige Volkswirtschaft unter mehr als 20 untersuchten Staaten und Regionen sein wird, deren Wirtschaftsleistung leicht sinken wird.In Bezug auf das Unternehmen Infineon hat das Analysehaus Warburg Research das Kursziel nach den Zahlen für das dritte Geschäftsquartal von 48,00 auf 46,50 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde jedoch auf "Buy" belassen. Der Analyst Malte Schaumann erklärte, dass die Gewinnmargen im Autogeschäft schwach waren und senkte daher seine Gewinnerwartungen. Der angekündigte Ausbau der Kapazitäten in Malaysia wurde hingegen als mutiger Schritt bewertet, der die Stellung des Chipkonzerns langfristig stärken wird.Die Kommentare der Anleger zu Infineon sind gemischt. Einige Anleger interessieren sich weniger für die Zahlen und Wachstumsraten des Unternehmens, sondern vielmehr für den Aktienkurs. Andere äußern Zweifel an der Existenzberechtigung solcher Medienberichte. Ein weiterer Kommentar betont, dass der Kursverlauf von Infineon irrational sei und eher an ein Casino erinnere.Laut dem Ratgeber Geld könnte es nach dem Kurssturz der letzten Woche bei Kursen über 35 Euro zu einem Pullback-Szenario kommen, das als Einstiegsmöglichkeit betrachtet werden könnte.Insgesamt bleibt die Lage der deutschen Wirtschaft trotz der Konjunkturflaute weiterhin unsicher. Die angekündigten Großinvestitionen könnten jedoch dazu beitragen, den Wohlstand zu erneuern und die Wirtschaft anzukurbeln. Infineon hingegen muss mit schwachen Gewinnmargen kämpfen, während der Ausbau der Kapazitäten in Malaysia langfristig positive Auswirkungen haben könnte. Die Entwicklung des Aktienkurses bleibt weiterhin ungewiss und wird von einigen Anlegern kritisch betrachtet.

Die Infineon Technologies Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 34,00EUR gehandelt.