Schwacher Euro: Enttäuschende Konjunkturdaten aus China und Sondersteuer belasten die Gemeinschaftswährung

Der Kurs des Euro ist am Dienstag gesunken, da der US-Dollar allgemein stark war und den Euro belastete. Die Gemeinschaftswährung wurde am Morgen zu 1,0989 Dollar gehandelt, nachdem sie am Vorabend noch über 1,10 Dollar notiert hatte. Die Enttäuschung über die Konjunkturdaten aus China führte zu einer stärkeren Nachfrage nach dem US-Dollar als sicherer Währung. Die Exporte der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt sanken im Juli um 14,5 Prozent im Jahresvergleich, während die Importe um 12,4 Prozent einbrachen. Beide Werte fielen schlechter aus als erwartet. Diese Daten verstärkten die pessimistische Stimmung an den Finanzmärkten und belasteten den Euro zusätzlich. Zudem sorgte die Ankündigung einer Sondersteuer für "Übergewinne" von Banken durch die italienische Regierung für weitere Belastung. Der Euro rutschte gegen Mittag auf ein Tagestief bei 1,0957 Dollar.Am Montag fiel der Euro nach schwachen Daten zur deutschen Industrieproduktion. Die Gemeinschaftswährung wurde am Mittag zu 1,0971 Dollar gehandelt, nachdem sie am Morgen noch bei 1,10 Dollar notiert hatte. Die deutsche Industrieproduktion im Juni fiel überraschend deutlich, was auf eine weitere Schrumpfung der deutschen Wirtschaft im zweiten Halbjahr hindeutet. Der Konjunkturindikator für die Eurozone stieg im August überraschend, aber die schwache Entwicklung in Deutschland belastet die Region erheblich. Am Freitag belasteten Signale einer Abschwächung des US-Arbeitsmarktes den Dollar und gaben dem Euro Auftrieb. Die Beschäftigung spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik in den USA, da ein starker Arbeitsmarkt zu höheren Löhnen und einer verstärkten Inflation führen kann.Am Mittwoch stabilisierte sich der Euro nach seinen Vortagesverlusten. Die Gemeinschaftswährung wurde am Morgen zu 1,0967 Dollar gehandelt, etwas höher als am Vorabend. Schwache Daten aus China belasteten den Euro vorerst nicht weiter. Die chinesischen Verbraucherpreise sanken im Juli im Jahresvergleich, was auf eine schwache Konsumnachfrage und Probleme am Immobilienmarkt zurückzuführen ist.Die Prognose für den Euro gegenüber dem Dollar sieht für Montag eine mögliche Tagesspanne von 1,0970 bis 1,1050 vor. Sollte das Vorwochenhoch überwunden werden, könnten am Dienstag Werte bis 1,11 erreicht werden. Die Prognose für die Woche vom 07.08. bis 11.08.23 sieht einen Anlauf über den GD20 vor, der bei Erfolg ein Zwischenziel bei 1,1150 ins Visier nehmen könnte. Die Prognose für die nächste Woche vom 14.08. bis 18.08.23 sieht einen weiteren Test des Widerstands am 61,8 % Fibonacci-Retracement als mögliches Kursziel vor.In den nächsten Tagen stehen wichtige Börsentermine an, darunter der Verbraucherpreisindex in Deutschland, der kurzfristige Energieausblick in den USA, die Rohöllagerbestände, der Verbraucherpreisindex und Arbeitsmarktdaten in den USA sowie der Erzeugerpreisindex.Quelle: dpa-AFX, Kagels-Trading

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 1,098USD gehandelt.