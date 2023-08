Wacker Neuson verzeichnet starkes Wachstum: Umsatz steigt um 27,4% auf 1,4 Mrd. Euro! Prognose für 2023 angehoben!

Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson verzeichnete im ersten Halbjahr 2023 ein starkes Wachstum. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 27,4 Prozent auf 1.365,9 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verdoppelte sich auf 176,7 Millionen Euro, und die EBIT-Marge lag bei 12,9 Prozent. Die erhöhte Profitabilität ist auf angepasste Absatzpreise und flexiblere Preismodelle zurückzuführen. Allerdings belasteten Materialengpässe und Nacharbeiten an den Maschinen die Produktivität in den Werken. Ein Verkauf von nicht mehr betriebsnotwendigem Anlagevermögen führte zu einem außerordentlichen positiven Ergebniseffekt von rund 15 Millionen Euro.Das Wachstum wurde vor allem von einer starken Nachfrage in Europa und Nordamerika getragen. In Europa stieg der Umsatz um 23,9 Prozent, insbesondere in Deutschland und Frankreich. Auch osteuropäische und nordeuropäische Länder verzeichneten zweistellige Zuwachsraten. In Großbritannien hingegen war der Markt rückläufig. Der Umsatz im Bereich Landwirtschaft stieg um 51,9 Prozent. In Nordamerika wuchs der Umsatz um 48,3 Prozent, vor allem aufgrund einer hohen Nachfrage in den USA und Kanada. Auch der mexikanische Markt entwickelte sich positiv. In der Region Asien-Pazifik war die Umsatzentwicklung leicht rückläufig, während der australische Markt weiterhin zweistellige Zuwachsraten verzeichnete.Die Lieferkettensituation verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr, war aber weiterhin herausfordernd. Die Net Working Capital-Quote lag über dem Zielbereich von rund 30 Prozent. Die Cashflow-Situation verbesserte sich deutlich, der Brutto-Cashflow stieg um 63,7 Prozent. Der Free Cashflow lag bei -30,5 Millionen Euro, was ebenfalls eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Die Nettofinanzverschuldung erhöhte sich auf 352,9 Millionen Euro.Der Vorstand hat die Prognose für das Gesamtjahr angehoben und erwartet einen Umsatz zwischen 2.500 und 2.700 Millionen Euro bei einer EBIT-Marge zwischen 10,0 und 11,0 Prozent. Für das Jahr 2024 geht der Vorstand von weiterem Umsatzwachstum bei gleichbleibender oder leicht steigender Profitabilität aus, vorausgesetzt, die Weltwirtschaft entwickelt sich grundsätzlich positiv. Analysten sind jedoch skeptischer.

