Deutsche Staatsanleihen im Aufwind: Finanzmärkte in Sorge, China schwächelt und Italien belastet Banken

Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag deutlich gestiegen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte um 1,02 Prozent auf 133,10 Punkte zu, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,47 Prozent fiel. Diese Entwicklung wurde durch eine pessimistische Stimmung an den Finanzmärkten begünstigt, die zu einer verstärkten Nachfrage nach sicheren Anlagen führte. Insbesondere die schwache Entwicklung des chinesischen Außenhandels sorgte für Verunsicherung. Die Exporte sanken im Juli im Jahresvergleich um 14,5 Prozent und damit stärker als erwartet. Zusätzlich belastete die Ankündigung einer Sondersteuer für "Übergewinne" von Banken durch die italienische Regierung die Stimmung an den Finanzmärkten und führte zu einer Belastung der italienischen Banktitel.Am Montag hingegen fielen die Kurse deutscher Staatsanleihen merklich. Der Euro-Bund-Future gab um 0,40 Prozent auf 131,81 Punkte nach, während die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen auf 2,58 Prozent stieg. Auch in den anderen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu. Die schwachen Daten aus der deutschen Industrie, insbesondere das unerwartet deutliche Minus bei der Industrieproduktion im Juni, gaben den Anleihen keinen Auftrieb. Experten gehen davon aus, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Halbjahr weiter schrumpfen wird. Der Konjunkturindikator des Analysehauses Sentix stieg überraschend im August, wies jedoch ausdrücklich auf die schwache konjunkturelle Entwicklung in Deutschland hin.Zum Start in die neue Woche bleibt die Nervosität an den Finanzmärkten erhöht. Die Zinsentwicklung in den USA ist weiterhin das bestimmende Thema. In dieser Woche werden Daten zur Preisentwicklung in den USA erwartet, wobei ein Anstieg der US-Inflation im Juli erwartet wird. Experten gehen jedoch davon aus, dass dieser Anstieg nur vorübergehend sein wird. Marktbeobachter rechnen im weiteren Handelsverlauf nicht mit stärkeren Impulsen am deutschen Rentenmarkt, da bis zur Veröffentlichung der US-Inflationszahlen am Donnerstag keine wichtigen Marktdaten vorliegen.

BUND Future wird aktuell mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 132,5EUR gehandelt.