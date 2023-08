SMA Solar verzeichnet deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung im ersten Halbjahr 2023

Der Wechselrichterhersteller SMA Solar hat im ersten Halbjahr 2023 eine deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung verzeichnet. Der Umsatz stieg um 65,1 Prozent auf 778,9 Millionen Euro, während das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 15,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 125,3 Millionen Euro anstieg. Alle drei Geschäftsbereiche des Unternehmens waren profitabel. Der Auftragsbestand lag bei rund 2,5 Milliarden Euro. Der positive Free Cash Flow betrug 80,6 Millionen Euro, was zu einer Nettoliquidität von 304,6 Millionen Euro führte. SMA hat außerdem eine neue Kreditlinie über 380 Millionen Euro abgeschlossen, um weiteres Wachstum zu finanzieren. Der Vorstand bestätigte die angehobene Umsatz- und Ergebnisprognose für das Jahr 2023, die einen Umsatz von 1.700 bis 1.850 Millionen Euro und ein EBITDA von 230 bis 270 Millionen Euro vorsieht.Die positive Entwicklung im ersten Halbjahr zeigt, dass SMA mit seinem diversifizierten Geschäftsmodell als System- und Lösungsanbieter optimal positioniert ist. Das Unternehmen plant weiterhin profitables Wachstum und wird ab 2025 mit einer neuen Gigawatt-Fabrik zusätzliche Kapazitäten schaffen. Die Gesamtzahl der Arbeitsplätze wird dadurch um mehr als 200 steigen. Der Vorstand betonte außerdem, dass in der gesamten Wertschöpfungskette sogar dreimal so viele Arbeitsplätze entstehen werden.SMA konnte im zweiten Quartal 2023 seinen Wachstumskurs erfolgreich fortsetzen und in allen drei Segmenten sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis deutlich steigern. Alle drei Segmente schlossen das erste Halbjahr mit einem positiven Ergebnis ab und kehrten früher als geplant in die Gewinnzone zurück. Das Konzernergebnis stieg auf 103,5 Millionen Euro, während das Ergebnis je Aktie auf 2,98 Euro stieg.Das Unternehmen ist solide finanziert und verfügt über einen hohen Auftragsbestand von 2.453,7 Millionen Euro. SMA hat eine neue Kreditlinie über 380 Millionen Euro abgeschlossen, um weiteres profitables Wachstum zu ermöglichen. Die Eigenkapitalquote liegt weiterhin auf einem hohen Niveau von 39,5 Prozent.Der Vorstand bestätigte die angehobene Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2023. Das Unternehmen erwartet einen Umsatz von 1.700 bis 1.850 Millionen Euro und ein EBITDA von 230 bis 270 Millionen Euro.

