Fresenius: Kursziel angehoben und Einstufung auf 'Buy' - Analysten sehen positive Entwicklung und verbesserte Fundamentaldaten

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fresenius von 38 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest erhöhte seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2023 und 2024. Das neue Kursziel spiegelt sowohl die verbesserten Fundamentaldaten als auch das angehobene Kursziel für die Dialysetochter FMC wider.Deutsche Bank Research hat Fresenius von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 39 Euro angehoben. Analyst Falko Friedrichs schrieb in einer Studie, dass sich der auf Gesundheitsdienstleistungen spezialisierte Konzern unter dem neuen Management operativ verbessert habe. Insbesondere das Segment Kabi, die Infusionssparte, zeige positive Entwicklungen. Zudem scheine die Konzernführung mit Verkäufen aus dem Beteiligungsportfolio Fortschritte zu machen.Die Halbjahreszahlen von Fresenius zeigen, dass das Konzernergebnis vor Sondereinflüssen im ersten Halbjahr 2023 um 16% auf 764 Millionen Euro gesunken ist. Das berichtete Konzernergebnis fiel auf 426 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie vor Sondereinflüssen sank um 17% auf 0,67 Euro im zweiten Quartal 2023. Im ersten Halbjahr 2023 betrug das Ergebnis je Aktie vor Sondereinflüssen 1,36 Euro.Ein Kommentator äußerte Bedenken hinsichtlich der Rentabilität von Fresenius und merkte an, dass die Rentabilität unter dem Gesundheitsministerium leiden könnte. Es wurde vorgeschlagen, dass der Aufsichtsrat um Wirtschaftswissenschaftler erweitert werden sollte, um das Unternehmen rentabler zu machen. Es wurde auch angeregt, die Holding zugunsten der operativen Firmen aufzulösen, da Holdings in einer digitalisierten Welt kaum noch Mehrwert stiften.Es wurde auch auf die Konzern-Steuerquote hingewiesen, die sich vor Sondereinflüssen auf 23,7% und berichtet auf 24,8% belief. Es wurde angemerkt, dass das Drücken des Steuersatzes nicht gut funktioniere und dass Holdings nur beim Betrieb eines Family Office Vorteile bieten könnten. Es wurde keine klaren Vorteile in Bezug auf die Aktienkursentwicklung gesehen.

Die Fresenius Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 28,77EUR gehandelt.