Jenoptik verzeichnet starkes Wachstum: Umsatz steigt um 13,5% im 2. Quartal - positive Geschäftszahlen trotz eintrübendem Umfeld

Der Technologiekonzern Jenoptik hat seine Geschäftszahlen für das erste Halbjahr veröffentlicht und konnte dabei positive Ergebnisse verzeichnen. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 13,5 Prozent auf 270,8 Millionen Euro. Besonders das Geschäft mit Halbleiterausrüstung und Verkehrssicherheitssystemen entwickelte sich gut. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um gut 13 Prozent auf 55 Millionen Euro. Der Gewinn lag bei 20,9 Millionen Euro.Der Vorstand ist zuversichtlich, seine Ziele für das Jahr 2023 zu erreichen, trotz des sich eintrübenden wirtschaftlichen Umfelds. Das Unternehmen profitiert vor allem von der starken Nachfrage aus der Halbleiterindustrie. Der hohe Auftragsbestand lässt das Management auch für das laufende Jahr ein kräftiges Wachstum erwarten. Der Umsatz soll auf 1,05 bis 1,1 Milliarden Euro steigen, während die operative Marge bei 19,0 bis 19,5 Prozent liegen soll. Im Vorjahr betrug diese Marge 18,8 Prozent.Jenoptik beschäftigt mehr als 4400 Mitarbeiter und ist auf die Herstellung von Lasern, Automatisierungs- und Verkehrssicherheitstechnik spezialisiert. Das Unternehmen legt großen Wert auf das Auslandsgeschäft, das im ersten Quartal 74 Prozent des Umsatzes ausmachte. Der Konzernumsatz lag im Jahr 2022 bei 980,7 Millionen Euro und soll in diesem Jahr etwa eine Milliarde Euro erreichen.Trotz der positiven Geschäftszahlen gab die Aktie von Jenoptik im frühen Handel um rund ein Prozent nach. Dennoch hält der Vorstand an seinen Jahreszielen fest und ist optimistisch, diese zu erreichen. Die Halbjahreszahlen zeigen, dass Jenoptik von der starken Nachfrage aus der Halbleiterindustrie profitiert und sich weiterhin gut entwickelt. Der hohe Auftragsbestand und das erwartete Wachstum lassen das Unternehmen zuversichtlich in die Zukunft blicken.

