Norma Group: Keine Deindustrialisierung in Deutschland - Lösungen für hohe Energiekosten gesucht

Der neue Vorstandsvorsitzende des Verbindungstechnik-Spezialisten Norma Group, Guido Grandi, sieht derzeit keine Gefahr einer Deindustrialisierung in Deutschland. Er glaubt nicht, dass man so weit gehen müsse. Grandi betonte jedoch, dass das Unternehmen die hohen Energiekosten in Europa und insbesondere in Deutschland spüre, vor allem im Vergleich zu anderen Regionen weltweit. Energiekosten seien ein hoher Faktor in der Fertigung, daher sei Norma froh, dass Lösungsansätze diskutiert werden, um die Situation zu verbessern. Der Vorstand wünscht sich eine schnelle Entscheidung, damit sich alle Beteiligten darauf einstellen können.Industriepräsident Siegfried Russwurm sprach sich kürzlich für eine breite Entlastung bei den Energiepreisen aus. Er forderte eine Senkung der Stromsteuer auf das europäisch zulässige Minimum und eine Anpassung der Netzentgelte. Wirtschaftsminister Robert Habeck denkt derzeit über einen staatlich subventionierten Industriestrompreis für energieintensive Betriebe nach, aufgrund der Konjunkturflaute und der vergleichsweise hohen Energiepreise.Grandi betonte, dass sich Wirtschaftsräume derzeit stark abschotten und es nicht nur um Energiekosten, sondern auch um Zölle und Transportkosten gehe. Daher versuche Norma schon seit Jahren, lokal zu produzieren und Kundenbedürfnisse vor Ort zu erfüllen. Dies habe auch Vorteile für den CO2-Fußabdruck. Der Konzern profitiere nicht direkt von den Subventionen in den USA, jedoch folge er seinen Kunden und sehe Veränderungen in Bezug auf den Bau von Elektrofahrzeugen und Batterien.Nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das zweite Quartal erholten sich die Aktien von Norma und stiegen um mehr als 9 Prozent auf 17,16 Euro. Baader-Experte Peter Rothenaicher erklärte, dass die Erwartungen durch den soliden Bericht zumindest voll erfüllt und teilweise übertroffen wurden. Er hält die Aktien für massiv unterbewertet, insbesondere nach der jüngsten Korrektur. Die Baader Bank belässt die Einstufung für Norma Group nach den Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 25 Euro. Der Bericht zum zweiten Quartal sei solide und habe die Schätzungen des Analysten erfüllt und teilweise übertroffen. Es gebe wieder etwas "Licht am Horizont" und die Jahresziele seien bestätigt worden.

Die NORMA Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 16,43EUR gehandelt.