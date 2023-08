Ströer SE & Co. KGaA zieht eigene Aktien ein und erhält Kaufempfehlung von HSBC - Aktienkurs steigt um über 4%

Ströer SE & Co. KGaA hat bekannt gegeben, dass der persönlich haftende Gesellschafter am 8. August 2023 beschlossen hat, 1.089.988 eigene Aktien einzuziehen und das Grundkapital entsprechend um 1.089.988 Euro zu reduzieren. Dies entspricht rund 1,923% des Grundkapitals vor der Einziehung und Kapitalherabsetzung. Nach der Durchführung dieser Maßnahme beträgt das Grundkapital von Ströer SE & Co. KGaA 55.601.583 Euro, aufgeteilt auf 55.601.583 Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1 Euro pro Aktie.Die Aktien von Ströer könnten nach einer Kaufempfehlung von HSBC wieder an Fahrt gewinnen. Die Papiere des Werbekonzerns stiegen um über 4 Prozent auf 45,70 Euro und erreichten damit ihre 100-Tage-Linie. HSBC-Analyst Christopher Johnen gab den Anlegern Hoffnung auf eine Wende am Werbemarkt, der im zweiten Quartal wieder an Fahrt aufgenommen habe. Zudem erwartet er, dass der Verkaufsprozess von Asam Beauty im vierten Quartal beginnen wird. Das Kursziel von HSBC liegt weiterhin bei 55 Euro.Die britische Investmentbank HSBC hat Ströer von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, aber das Kursziel bei 55 Euro belassen. Analyst Christopher Johnen schrieb in einer Studie, dass die Dynamik auf dem Werbemarkt im zweiten Quartal zugenommen habe und dass noch mehr Potenzial vorhanden sei. Dies sollte auch zu einem beschleunigten Ergebniswachstum des Außenwerbe-Spezialisten führen. Zusätzlich wird der Verkaufsprozess von Asam Beauty im vierten Quartal erwartet.Insgesamt scheint Ströer SE & Co. KGaA positive Signale zu senden, sowohl durch die Einziehung eigener Aktien als auch durch die Kaufempfehlung von HSBC. Die Aktien des Werbekonzerns könnten von diesen Entwicklungen profitieren und ihre Erholung fortsetzen.

