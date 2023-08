Bundesregierung plant höhere CO2-Preiserhöhung ab 2023: Investitionen in Klimaschutz steigen auf 10,9 Milliarden Euro!

Die Bundesregierung plant, den CO2-Preis beim Tanken und Heizen mit fossilen Energien im kommenden Jahr stärker anzuheben als bisher geplant. Der Preis soll zum 1. Januar auf 40 Euro pro Tonne steigen, statt wie bisher geplant auf 35 Euro. Derzeit liegt der CO2-Preis bei 30 Euro. Die Erhöhung des CO2-Preises war ursprünglich für 2024 geplant, wurde jedoch aufgrund der Energiekrise verschoben. Die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung sollen laut dem Entwurf des Wirtschaftsplans des Klima- und Transformationsfonds um rund 2,3 Milliarden auf rund 10,9 Milliarden Euro steigen. Das Geld soll unter anderem in die energetische Gebäudesanierung, die Dekarbonisierung der Industrie und den Ausbau der Elektromobilität investiert werden.Die Kommunalkredit Austria AG hat ihr Halbjahresergebnis 2023 veröffentlicht. Das Neugeschäftsvolumen im Infrastruktur- und Energiebereich lag nach dem ersten Halbjahr bei 797 Millionen Euro, das operative Ergebnis stieg um 31 Prozent auf 52 Millionen Euro. Die Bank für Infrastruktur- und Energiefinanzierungen sowie Public Finance verzeichnete ein starkes Halbjahresergebnis und bestätigte damit ihren Fokus auf nachhaltige Finanzierungen. Die Kommunalkredit investiert unter anderem in grünen Wasserstoff, CO2-Abscheidung und -Speicherung, nachhaltige Kraftstoffe und saubere Energiegewinnung. Die Bank plant eine Kapitelerhöhung von 100 Millionen Euro, um ihre Position als "Green Transition Financing Champion" weiter auszubauen.Klimaforscher haben vorhergesagt, dass sich die aktuellen Entwicklungen wie verheerende Waldbrände und steigende Meerestemperaturen aufgrund des Klimawandels verstärken werden. Der Juli 2023 war global gesehen der heißeste bisher gemessene Monat. Die globale Durchschnittstemperatur hat sich seit den 1980er Jahren um fast 0,2 Grad Celsius pro Jahrzehnt erhöht und liegt derzeit etwa 1,2 Grad über dem Niveau von 1850 bis 1900. Die Konzentration der bedeutendsten Treibhausgase hat in der Atmosphäre zugenommen, und intensive Ereignisse wie Feuer, Methanausgasung und Eisschmelze könnten die Erwärmung weiter verstärken. Die Umsetzung des Klimaabkommens von Paris ist entscheidend, um eine gefährliche Erderwärmung zu vermeiden.Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck will Investitionen in eine klimaneutrale Wirtschaft beschleunigen. Das Ministerium hat eine "Bundesregelung Transformationstechnologien" veröffentlicht, die spezifische Förderprogramme für die Produktion von ausgewählten Transformationstechnologien ermöglicht. Dazu gehören Batterien, Solarpaneelen, Windturbinen, Wärmepumpen, Elektrolyseure, CO2-Abscheidungstechnologien und Schlüsselkomponenten. Die Förderung kann in Form von direkten Zuschüssen oder Steuervorteilen erfolgen und ist auf maximal 150 Millionen Euro pro Unternehmen begrenzt. Die neue Bundesregelung soll die Produktion von erneuerbaren Energien in Deutschland fördern und die Bürokratie abbauen.

Kohlendioxid wird aktuell mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 86,50EUR gehandelt.