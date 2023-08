Elmos-Aktie herabgestuft: Schwacher Quartalsbericht von Infineon belastet - Margendruck ab 2024 erwartet

Die Wirtschaftsredaktion von Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Aktie des Halbleiterherstellers Elmos von "Buy" auf "Hold" herabgestuft und das Kursziel von 91 auf 85 Euro gesenkt. Grund dafür ist der schwache Quartalsbericht von Infineon, der laut Analyst Jonah Emerson nichts Gutes für Elmos erwarten lässt. Emerson geht davon aus, dass die Nachfrage aus der Autoindustrie sich normalisieren wird und dass Elmos ab 2024 zunehmendem Margendruck durch steigende Kosten ausgesetzt sein wird.In einer separaten Meldung gibt Elmos Semiconductor bekannt, dass das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) die außenwirtschaftsrechtliche Freigabe für den Verkauf der Waferfertigung in Dortmund an Littelfuse erteilt hat. Elmos und Littelfuse hatten bereits im Juni einen Vertrag zum Verkauf der Waferfertigung unterzeichnet. Der Nettokaufpreis beträgt insgesamt rund 93 Millionen Euro. Die kartellrechtliche Freigabe wurde bereits im Juli ohne Auflagen erteilt. Mit der außenwirtschaftsrechtlichen Freigabe sind nun alle regulatorischen Voraussetzungen für den Vollzug der Transaktion erfüllt. Littelfuse wird eine Zahlung in Höhe von rund 37 Millionen Euro an Elmos leisten, der restliche Kaufpreis wird zum voraussichtlichen Vollzug der Transaktion im Dezember 2024 fällig.Im Rahmen der Vereinbarung wird Littelfuse die Dortmunder Waferfertigung mit etwa 225 Mitarbeitenden übernehmen. Alle anderen Aktivitäten, einschließlich des Testbetriebs, verbleiben bei Elmos. Zudem haben Elmos und Littelfuse eine langfristige Liefervereinbarung abgeschlossen, nach der Elmos bestimmte Mengen der in der Fab gefertigten Wafer kaufen wird. Diese Vereinbarung sichert Elmos die notwendigen Kapazitäten für die Erfüllung der geplanten Kundenbedarfe.Die M&A-Transaktion wurde von ATREG, Inc. und der Anwaltskanzlei Allen & Overy beraten.Kontakt:Elmos Semiconductor SERalf Hoppe, Leiter Investor Relations, Public Relations & ESGTel: +49-231‐7549‐7000Email: invest@elmos.comElmos entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz im Auto. Das Unternehmen ermöglicht mit seinen Innovationen neue Funktionen und trägt zur Sicherheit, Komfort und Energieeffizienz der Mobilität weltweit bei. Elmos ist in Applikationen wie Ultraschall Distanzmessung, Ambiente- und Rücklicht sowie intuitiver Bedienung weltweit führend.Hinweis:Diese Mitteilung enthält vorausschauende Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Es kann jedoch keine Garantie dafür gegeben werden, dass die Erwartungen sich als richtig erweisen. Die Annahmen bergen Risiken und Unsicherheiten, die zu Abweichungen von den vorausschauenden Aussagen führen können. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch verpflichtend.

Die Elmos Semiconductor Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 70,95EUR gehandelt.