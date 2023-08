Delivery Hero erzielt positives EBITDA und beeindruckendes Wachstum im ersten Halbjahr 2023

Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat im ersten Halbjahr 2023 ein positives bereinigtes EBITDA auf Gruppenebene erreicht und große Fortschritte im Kerngeschäft verzeichnet. Im zweiten Quartal 2023 konnte das Unternehmen ein zweistelliges Wachstum des Bruttowarenwerts (GMV) von 18% im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Besonders erfreulich ist, dass die Dmarts im Juni erstmals einen positiven Bruttogewinn erzielt haben, was das hohe Potenzial des Quick-Commerce-Geschäftsmodells zeigt. Neben dem positiven Finanzergebnis hat Delivery Hero auch verstärkt Sozial- und Umweltinitiativen im Rahmen seiner globalen Präsenz umgesetzt.Delivery Hero bestätigt mit den Ergebnissen für das zweite Quartal 2023 das Erreichen wichtiger Meilensteine auf dem Weg zur Profitabilität. Die positive EBITDA/GMV-Marge von 0,2% im zweiten Quartal 2023 nach Umlage der Konzernkosten ist ein großer Erfolg. Das GMV-Wachstum beschleunigte sich auf 8% im Vergleich zur Vorjahresperiode und übertraf damit die ursprünglich erwarteten 4%. Der Gruppen-GMV (ohne das Segment Asia) stieg zweistellig um 18% im Vergleich zum Vorjahr. Auch das Segment Asia verzeichnete trotz schwieriger Vergleichszahlen ein positives GMV-Wachstum von 2% gegenüber dem Vorjahr. Der Gesamtumsatz der Segmente zeigt eine Wachstumsrate von 16% im Vergleich zur Vorjahresperiode. Delivery Hero hat daher die Prognose für den Gesamtumsatz der Segmente für das Geschäftsjahr 2023 aktualisiert und erwartet nun eine Steigerung von rund 15% gegenüber dem Vorjahr.Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero, zeigt sich sehr zufrieden mit den Ergebnissen und betont die deutlichen Verbesserungen bei Verbraucher- und Fahrer-Produkten. Das rasche Wachstum gegenüber dem Vorjahr und die Verbesserung der Führungsposition konnten im zweiten Quartal erreicht werden, während gleichzeitig der Meilenstein eines positiven bereinigten EBITDA auf Gruppenebene erzielt wurde.Das Segment Integrated Verticals verzeichnete im zweiten Quartal 2023 ein starkes GMV-Wachstum von 26% gegenüber dem Vorjahr. Bereits im Juni wurde mit dem Dmart-Geschäft ein positiver Bruttogewinn erzielt, was auf ein gesundes Volumenwachstum, größere Warenkörbe und verbesserte Kosteneffizienz zurückzuführen ist.Delivery Hero engagiert sich weiterhin für Umweltschutz- und Sozialprogramme, um das gesamte Ökosystem des Unternehmens zu fördern. Das Unternehmen möchte eine Schlüsselrolle beim langfristigen Erfolg der gesamten Lieferbranche spielen und deren Resilienz stärken.Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach den Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analyst William Woods bezeichnete sowohl das Wachstum als auch die Profitabilität als stark. Allerdings stellt er die Frage, warum sich das Unternehmen nicht optimistischer zum operativen Jahresergebnis (EBITDA) geäußert hat. Es bleibt unklar, ob das Unternehmen konservativ ist, reinvestieren möchte oder den Wettbewerb fürchtet, insbesondere in Korea.

