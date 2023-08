Gewinnrückgang erwartet: Hapag-Lloyd leidet unter Normalisierung der Lieferketten und sinkender Nachfrage

Die Containerreederei Hapag-Lloyd wird voraussichtlich im zweiten Quartal einen geringeren Gewinn verzeichnen. Dies ist auf die Normalisierung der globalen Lieferketten und die abnehmende Nachfrage nach Seetransporten zurückzuführen. Das genaue Ergebnis für den Zeitraum April bis Juni wird am Donnerstag bekannt gegeben. Hapag-Lloyd ist die fünftgrößte Reederei der Welt mit einer Flotte von 250 Containerschiffen. Die Verwerfungen in den Lieferketten hatten Containerreedereien während der Corona-Pandemie zu Gewinnern gemacht. Die knappen Kapazitäten führten zu steigenden Preisen für Seetransporte. Im Jahr 2022 erzielte Hapag-Lloyd einen Nettogewinn von 17 Milliarden Euro. Das Unternehmen hatte bereits bei der Jahresbilanz angekündigt, dass der Gewinn im Jahr 2023 erheblich niedriger ausfallen wird als im Vorjahr. Im ersten Quartal dieses Jahres betrug das Konzernergebnis nur noch 1,89 Milliarden Euro, weniger als die Hälfte des Vorjahresquartals. Die Normalisierung der Lieferketten und die rückläufige Nachfrage nach Seetransporten dürften auch im zweiten Quartal den Gewinn von Hapag-Lloyd schmälern. Der Konkurrent Maersk verzeichnete bereits im zweiten Quartal einen Gewinnrückgang von 83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Verwerfungen in den globalen Lieferketten hatten Containerreedereien während der Corona-Pandemie zu Gewinnern gemacht. Hapag-Lloyd geht davon aus, dass der Gewinn im Jahr 2023 erheblich niedriger ausfallen wird als im Vorjahr. Im ersten Quartal dieses Jahres betrug das Konzernergebnis 1,89 Milliarden Euro, weniger als die Hälfte des Vorjahresquartals. Der Umsatz sank um etwa 30 Prozent auf 5,62 Milliarden Euro. Hapag-Lloyd ist die fünftgrößte Reederei der Welt mit einer Flotte von 250 Containerschiffen und einer Transportkapazität von 1,8 Millionen 20-Fuß-Standardcontainern.

Die Hapag-Lloyd Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 196,6EUR gehandelt.