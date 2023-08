Scout24 mit starkem Wachstum und erhöhter Profitabilität - Prognose für 2023 angehoben!

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Konsensschätzung um 11 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Umsatz des Online-Immobilienportal-Betreibers sei wie erwartet ausgefallen.Scout24 bleibt weiter auf Wachstumskurs mit deutlich erhöhter Profitabilität; Prognose für das Geschäftsjahr 2023 wird angehoben. Das Unternehmen verzeichnete ein Umsatzwachstum von 12,1 % im ersten Halbjahr 2023 dank anhaltend starker Nachfrage nach Kernprodukten. Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit stieg im ersten Halbjahr um 21,4 % und im zweiten Quartal um 26,1 %, angetrieben durch operative Skaleneffekte und gutes Kostenmanagement. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg in H1 2023 um 37,4 % auf 1,23 Euro. Die Prognose für das Gesamtjahr 2023 wurde erhöht: Umsatzwachstum von ca. 15 % und Wachstum des EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit von 18-19 %.Der Vorstand hebt die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 an. Der Vorstand erhöht seine Prognose für das Umsatzwachstum von 12 % organisch auf ca. 15 % konsolidiert (ca. 3 Prozentpunkte Beitrag von Sprengnetter) und ein noch stärkeres Wachstum des konsolidierten EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit von 13 % organisch auf 18-19 % konsolidiert (ca. 1 Prozentpunkt Beitrag von Sprengnetter).Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Diese belegten das gute Geschäft des Betreibers von Online-Plattformen, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts des Kursgewinns am Montag nach Veröffentlichung von Eckdaten dürfte das mit Blick auf den Aktienkurs nun bereits eingepreist sein. Die nach oben geschraubte Schätzung für das Umsatzwachstum in diesem Jahr von rund 15 Prozent liege über der Konsensschätzung von 11,4 Prozent.

Die Scout24 Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 60,78EUR gehandelt.