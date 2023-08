Fraport mit soliden Quartalszahlen: Barclays bestätigt 'Overweight' Einstufung, JPMorgan bleibt 'Neutral'

Die britische Investmentbank Barclays hat ihre Einstufung für Fraport nach Vorlage der Quartalszahlen bestätigt. Fraport ist ein deutscher Flughafenbetreiber. Die Bank bewertet das Unternehmen weiterhin als "Overweight" und hat ein Kursziel von 62 Euro festgelegt. Laut dem Analysten Andrew Lobbenberg habe das operative Ergebnis (Ebitda) im zweiten Quartal etwas unter den Erwartungen gelegen, während der Überschuss etwas darüber lag. Lobbenberg verwies außerdem auf die angehobenen Jahresziele, die am oberen Ende der Prognosespannen liegen. In der Telefonkonferenz erwartet er Fragen zu den Kosten, dem Tarifantrag für 2024 und den Einnahmetrends.Die US-Bank JPMorgan hat ebenfalls ihre Einstufung für Fraport nach Vorlage der Quartalszahlen bestätigt. Die Bank bewertet das Unternehmen weiterhin als "Neutral" und hat ein Kursziel von 48 Euro festgelegt. Laut der Analystin Elodie Rall lag das operative Ergebnis (Ebitda) im zweiten Quartal um vier Prozent unter den Erwartungen. Gründe dafür seien eine geringere Profitabilität in der Bodenabfertigung und im internationalen Geschäft des Flughafenbetreibers. Die etwas optimistischere Prognose für das operative Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr sei bereits in der Markterwartung enthalten, daher werde es wahrscheinlich keine größeren Änderungen an den Konsensschätzungen geben.Die Aktien von Fraport notieren derzeit bei rund 53 Euro. Die Analysten von Barclays sehen daher ein Kurspotenzial von etwa 17 Prozent, während die Analysten von JPMorgan kein größeres Aufwärtspotenzial sehen und das Kursziel bei 48 Euro belassen haben.Fraport betreibt den Flughafen Frankfurt, der einer der größten Flughäfen Europas ist. Das Unternehmen ist auch international tätig und betreibt unter anderem Flughäfen in Peru, Griechenland und Bulgarien. Im zweiten Quartal konnte Fraport seinen Umsatz um 8 Prozent steigern, das operative Ergebnis (Ebitda) stieg um 6 Prozent. Das Unternehmen rechnet für das Gesamtjahr mit einem Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich und einem Anstieg des operativen Ergebnisses um 5 bis 10 Prozent.

Die Fraport Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 49,46EUR gehandelt.