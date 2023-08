CompuGroup Medical verzeichnet starkes Wachstum im zweiten Quartal - Umsatz steigt um 15% auf 304 Mio. Euro!

Der Softwareanbieter CompuGroup Medical hat im zweiten Quartal ein starkes Wachstum verzeichnet. Der Umsatz stieg um 15% auf 304 Millionen Euro, während das bereinigte EBITDA um 36% auf 73 Millionen Euro anstieg. Das organische Wachstum betrug 13%, getrieben durch das TI-Konnektor-Software-Upgrade und das Krankenhausgeschäft. Der Anteil wiederkehrender Umsätze lag bei 66%, was die Stärke des Geschäftsmodells widerspiegelt. Der Free Cashflow betrug 83 Millionen Euro in der ersten Jahreshälfte. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt, mit einem erwarteten organischen Umsatzwachstum von rund 5% und einem erwarteten bereinigten EBITDA im Bereich von 260 bis 300 Millionen Euro.CompuGroup Medical hat im zweiten Quartal eine KI-Initiative gestartet, um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in IT-Produkten und -Lösungen im Gesundheitswesen auszubauen. Die KI-Technologie wird in relevante Bereiche und Prozesse integriert, um die Effizienz und den Datenschutz zu verbessern. CEO Michael Rauch betonte die Bedeutung von KI für die Unterstützung von Ärzten, Krankenhäusern und Patienten und bekräftigte das Engagement von CompuGroup Medical, die Zukunft des E-Health-Sektors mitzugestalten.In allen Segmenten verzeichnete CompuGroup Medical ein dynamisches Wachstum. Die Umsatzerlöse im Bereich Ambulatory Information Systems stiegen um 4%, im Bereich Hospital Information Systems um 9%, im Bereich Consumer & Health Management Information Systems um 65% und im Bereich Pharmacy Information Systems um 7%.Die Finanzergebnisse von CompuGroup Medical im zweiten Quartal übertrafen die Erwartungen der Analysten. Der Umsatz und das bereinigte EBITDA lagen über den Schätzungen. Auch der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt.Insgesamt zeigt das starke Wachstum von CompuGroup Medical im zweiten Quartal die positive Entwicklung des Unternehmens und seine führende Position im E-Health-Sektor. Die KI-Initiative unterstreicht das Engagement von CompuGroup Medical, innovative Lösungen für den Gesundheitssektor zu entwickeln und die digitale Entwicklung im Healthcare-IT-Bereich voranzutreiben.

