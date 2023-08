Nachdem Investoren im Bereich von 70,00 US-Dollar bei Brent Crude einen Boden ausfindig machen konnten, trieben sie die Notierungen bis Anfang Juli in den für ein Kaufsignal notwendigen Triggerbereich von 78,68 US-Dollar voran. Nach dem Ausbruch über dieses Niveau erfolgte ein Kaufsignal mit Zielen zunächst am EMA 200 und darüber an den Hochs aus 2018 bei 86,71 US-Dollar. Beide Ziele konnten zuletzt erfolgreich abgearbeitet werden, nun steht Brent vor seiner mittelfristigen Schaltmarke.

OPEC+ hält an Verknappung fest