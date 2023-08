Arbor Metals ermutigt durch Albemarles Investition in das Lithiumrevier St. James

Vancouver, Kanada - 9. August 2023 / IRW-Press / - Arbor Metals Corp. („Arbor“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ABR, FWB: 432) sieht sich durch die jüngste Investition von Albemarle Corp. (NYSE: ALB) in Höhe von 109 Millionen Dollar in das Lithiumrevier St. James ermutigt. Als weltweit führender Lithiumproduzent hebt Albemarle mit seinem bedeutenden Engagement das Potenzial der Region hervor, sich zu einer wichtigen Lithiumquelle für die globale Elektrofahrzeugindustrie zu entwickeln.

Die strategische Investition von Albemarle in das Lithiumrevier St. James zeigt ein hohes Maß an Vertrauen in die enormen Lithiumressourcen der Region. Diese beträchtliche Kapitalspritze bestätigt die Fähigkeit des Reviers, eine bedeutende Rolle bei der Deckung der ständig steigenden Nachfrage nach Lithium zu spielen, einer entscheidenden Komponente bei der Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge.

Mark Ferguson, President und CEO von Arbor, kommentierte: „Wir sind ermutigt durch die beträchtliche Investition von Albemarle in das Lithiumrevier St. James, die unsere Überzeugung vom Potenzial des Reviers weiter untermauert. Die Region St. James gewinnt rasch an Anerkennung als herausragendes Lithiumrevier, und das Engagement von Albemarle unterstreicht die Bedeutung der Lithiumressourcen in diesem Gebiet.“

Ferguson fügte hinzu: „Arbors Lithiumprojekt Jarnet befindet sich im Lithiumrevier St. James und wir teilen die Überzeugung von Albemarle hinsichtlich der beträchtlichen Chancen, die diese Region bietet. Die jüngste Investition bestärkt uns nur in unserer Entschlossenheit, das volle Potenzial des Projekts zu erschließen.“

Über Arbor Metals Corp.

Arbor Metals Corp. ist ein Bergbauexplorationsunternehmen, das sich der Erschließung hochwertiger Mineralprojekte von geografischer Bedeutung auf der ganzen Welt widmet. Arbor ebnet den Weg für die fortgeschrittene Mineralexploration, da es erstklassige Bergbauprojekte kontrolliert. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die qualitativ hochwertigen Projekte in Verbindung mit bewährten Strategien und einem engagierten Team hervorragende Ergebnisse liefern werden.