BAADER BANK stuft Brenntag auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Brenntag nach einer Telefonkonferenz zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Dem Finanzchef zufolge dürfte der Chemikalienhändler im zweiten Halbjahr einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag einsparen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kosten einer Umstrukturierung sollten einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag ausmachen./bekVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 07:08 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Brenntag Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 69,82EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Markus Mayer

Analysiertes Unternehmen: Brenntag

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 99

Kursziel alt: 99

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m