Bernstein belässt Hellofresh auf 'Underperform' - Ziel 17 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hellofresh nach endgültigen Zahlrn zum ersten Halbjahr auf "Underperform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. "Hellofresh hat ein Problem", schrieb Analyst William Woods in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Zahl der aktiven Nutzer des Versenders von Kochboxen sei rückläufig. Gleichzeitig gingen die Marketing-Ausgaben nach oben. Die Qualität der Ergebnisse sei gering./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 05:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2023 / 05:40 / UTC

Die HelloFresh Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 23,71EUR gehandelt.



Rating: Underperform

Analyst: Bernstein

Kursziel: 17 Euro