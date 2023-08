Der Hersteller von Solar-Wechselrichtern schrieb im zweiten Jahresviertel schwarze Zahlen. Analyst Constantin Hesse von Jefferies sprach in einer ersten Reaktion von einem soliden Abschneiden des MDax-Konzerns .

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mit hohem Kursgewinn sind am Donnerstag die Papiere von SMA Solar nach Quartalszahlen auffällig. Vorbörslich auf Tradegate zogen sie um 3,6 Prozent zum Xetra-Schluss an auf 86 Euro.

AKTIE IM FOKUS SMA Solar setzen sich mit deutlichem Plus von 200-Tage-Linie ab

