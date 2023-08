JPMORGAN stuft LEG Immobilien auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Nach dem Zwischenbericht im Juni habe der Immobilienkonzern nur noch wenig neue Nachrichten geliefert, schrieb Analyst Neil Green in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Positiv wertete er, dass die 2024 und 2025 auslaufenden Unternehmensanleihen nun gedeckt seien./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 06:41 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2023 / 06:41 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LEG Immobilien Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 64,08EUR gehandelt.