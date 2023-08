Wirtschaft Erwerbslosigkeit junger Menschen in 15 Jahren fast halbiert

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Erwerbslosigkeit junger Menschen hat sich in Deutschland innerhalb der vergangenen 15 Jahre fast halbiert. Nachdem sie 2007 noch bei 11,9 Prozent gelegen hatte, sank sie bis 2022 auf 6,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mitteilte.



Wie in den Vorjahren war Deutschland auch im vergangenen Jahr das Land mit der niedrigsten Jugenderwerbslosenquote in der Europäischen Union (EU). Dies sei auch auf das duale Ausbildungssystem in Deutschland zurückzuführen. Personen in dualer Ausbildung gelten wegen des betrieblichen Teils der Ausbildung als erwerbstätig.