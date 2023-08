Goldaktien seitwärts

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hat nach der Europawahlversammlung der AfD gefordert, die Partei stärker inhaltlich zu stellen.Bild.de über die AfD: „Absoluter Größenwahn“. „Höcke verrät seinen kruden Machtplan“. „Der Mann, der laut Gerichtsurteil ‚Faschist‘ genannt werden darf, will Ministerpräsident werden“. „Seine erste Amtshandlung? Keine Antwort“. „Die AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet“. „Nach einem Plan klingt das nicht“. Moderator Lars Sänger wollte wissen, „ob die AfD überhaupt genügend Personal aufbieten könne“. „Dass seine Fraktion im kommenden Jahr zur stärksten aufsteigt, hält der AfD-Faschist offenbar für ausgemacht“.In dem Artikel fehlt die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Positionen der AfD zu den Fragen, die für die Bevölkerung relevant sind Es gibt keine Fragen zur Wirtschafts- und Währungspolitik, keine Fragen zur Annalena Baerbocks Äußerung: „Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland“, keine Fragen zur Aufarbeitung der Einschränkung der Grundrechte durch Corona-Maßnahmen, keine Fragen zur Energiepolitik, keine Fragen zur Übersterblichkeit seit dem Beginn der Impfungen, keine Fragen zur Rückzahlung der Kredite, die zur Rettung des Weltklimas aufgenommen werden und keine Fragen zur Belastung der Wirtschaft durch den Aufbau der Bürokratie durch die DSGVO, des Transparenzregisters, des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, der Verpackungsregisters und des Lieferkettengesetzes.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar nach (aktueller Preis 56.080 Euro/kg, Vortag 56.512 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.