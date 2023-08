Chinas Wirtschaft leidet 2022 und 2023 unter den Spätfolgen der Corona / Covid Pandemie, man könnte sagen, China hat Long-Covid. Eine Abhängigkeit ist da, Europa und Deutschland haben ebenfalls Probleme, weil Chinas Wirtschaft nicht anspringt. Und da ist einfach auch noch das Problem mit Taiwan und den geopolitischen Spannungen. Die Weltmacht steht aktuell vor neuen Maßnahmen, um die Konjunktur anzukurbeln, aber werden sie erfolgreich sein? Wo es hakt in Chinas Wirtschaft zeigt sich gut an einer Meldung des deutschen Flughafenbetreibers Fraport. Fraport sendet dort Optimismus, wo er gerade spärlich gesät ist: China. 2024 soll es von und nach Frankfurt mehr Reiseverkehr mit der Volksrepublik geben, lautet die News. Die Lust der Menschen am Verreisen ist ungebrochen. Vielleicht wird im Restaurant gespart, nicht aber bei teuren Fernreisen. Der Ausblick Fraports betont, was in China gerade schief läuft. Den Menschen geht es gut, der Dienstleistungssektor floriert. Chinas fertigende Wirtschaft und der Immobiliensektor kommen dagegen nicht vom Fleck. Gerade gibt es wieder beunruhigende Nachrichten über Schieflagen bei Baukonzernen. Die Deflation ist nun auch statistisch bestätigt. Chinas einst auf Hochtouren laufender Konjunkturmotor scheint langfristige Folgen aus der Corona-Pandemie nicht abschütteln zu können. Die Wirtschaft der Volksrepublik hat „Long Covid“. Die Rufe nach mehr Stimulus werden immer lauter. Gleichzeitig wächst die Angst, dass der deflationäre Trend nach Europa und in die USA überschwappen könnte.