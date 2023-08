Appetitzügler und Diabetes-Mittel florieren - Novo Nordisk hebt erneut Ziele

BAGSVAERD (dpa-AFX) - Ein florierendes Geschäft mit Medikamenten bei Diabetes und gegen Fettleibigkeit hat den Pharmahersteller Novo Nordisk im ersten Halbjahr angetrieben. Die Dänen erhöhten nun nochmals ihre Jahresprognose. So soll der Umsatz 2023 zu konstanten Wechselkursen um 27 bis 33 Prozent zulegen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Baegsvaerd mitteilte. Zuvor hatten 24 bis 30 Prozent Zuwachs im Plan gestanden.

In den ersten sechs Monaten des Jahres steigerte Novo Nordisk den Erlös wechselkursbereinigt um 30 und nominal um 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 107,7 Milliarden dänische Kronen (14,45 Mrd Euro). Vor allem in den USA sprangen die Umsätze kräftig an. Dort profitiert der Konzern von einer starken Nachfrage nach seinem Appetitzügler Wegovy. Der starke Andrang führte zu Lieferengpässen beim Unternehmen - diese dürften in den Vereinigten Staaten andauern, hieß es dazu jetzt von Novo Nordisk.