Wirtschaft Dax startet vor US-Inflationsdaten freundlich

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstagmorgen freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.985 Punkten berechnet, 0,8 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste rangierten am Morgen Hannover Rück, Allianz und Infineon. Entgegen dem Trend im Minus waren unter anderem die Aktien von Siemens, Rheinmetall und Qiagen. Die endgültige Entscheidung über die Richtung des Börsentages falle erst am frühen Nachmittag mit den US-Inflationsdaten für den Juli, sagte Thomas Altmann von QC Partners.