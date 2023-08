Jungheinrich verzeichnet erfolgreiches erstes Halbjahr mit sehr gutem Umsatzwachstum und starkem Ergebnis (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) -- Auftragseingang: 2.684 Mio. Euro (+ 9 Prozent)- Umsatz: 2.658 Mio. Euro (+ 21 Prozent)- EBIT: 236 Mio. Euro (+ 46 Prozent)- EBIT-Rendite: 8,9 Prozent (Vorjahr: 7,4 Prozent)- Akquisition der Storage-Solutions-Gruppe erstmals in Konzernabschlusseinbezogen- Prognose für 2023 bestätigtDie Jungheinrich AG blickt auf eine sehr erfolgreiche erste Hälfte desGeschäftsjahres 2023 zurück. Trotz der anhaltend schwierigen Marktlage,insbesondere aufgrund der schwachen konjunkturellen Entwicklung im Euroraum,verzeichnete der Konzern im ersten Halbjahr ein ordentliches Wachstum imAuftragseingang von 9 Prozent auf 2.684 Mio. Euro (Vorjahr: 2.461 Mio. Euro).Der auf die am 15. März vollzogene Akquisition der Storage-Solutions-Gruppeentfallende Auftragseingang betrug 89 Mio. Euro. Der Auftragsbestand desNeugeschäftes erreichte zum Ende des ersten Halbjahres 2023 einen Wert von 1.731Mio. Euro und berücksichtigt dabei den Auftragsbestand derStorage-Solutions-Gruppe in Höhe von 145 Mio. Euro. Gegenüber dem Bestandswertvon 1.595 Mio. Euro zum Jahresende 2022 ergab sich ein Aufbau um 136 Mio. Eurobeziehungsweise 9 Prozent. Der Konzernumsatz erreichte im ersten Halbjahr 2023mit 2.658 Mio. Euro einen um 21 Prozent höheren Wert als im Vorjahreszeitraum(2.202 Mio. Euro). Wesentlicher Treiber dafür war das Neugeschäft. Neben densehr guten Zuwächsen bei Neufahrzeugen trugen auch die im Neugeschäftberücksichtigten Umsatzerlöse der Storage-Solutions-Gruppe in Höhe von 69 Mio.Euro zu dieser Entwicklung bei. Das EBIT stieg in den ersten sechs Monaten 2023sehr deutlich um 74 Mio. Euro beziehungsweise 46 Prozent auf 236 Mio. Euro(Vorjahr: 162 Mio. Euro). Der darin enthaltene operative Ergebnisbeitrag derStorage-Solutions-Gruppe belief sich auf 12 Mio. Euro. Unter Berücksichtigungder einmaligen transaktionsbezogenen Kosten, der Kaufpreisallokation sowie dervariablen Vergütungskomponente in Höhe von insgesamt 19 Mio. Euro im erstenHalbjahr 2023 ergab sich per Saldo ein EBIT-Beitrag der Storage-Solutions-Gruppevon insgesamt minus 7 Mio. Euro. Jungheinrichs EBIT-Rendite (EBIT-ROS) lag mit8,9 Prozent deutlich über dem Wert des Vorjahreszeitraums (7,4 Prozent)."Das erste Halbjahr war für Jungheinrich sehr erfolgreich. Unser zuletzt starkesUmsatzwachstum hat sich fortgesetzt. Auch beim Ergebnis verzeichneten wir miteiner Steigerung von 46 Prozent wieder eine sehr positive Entwicklung. Durch dieAkquisition der Storage-Solutions-Gruppe haben wir eine wichtige Plattform fürWachstum innerhalb der Bereiche Regalsysteme und Lagerautomatisierung in den USAerworben. Das spiegelt sich jetzt erstmalig im Konzernabschluss wider. Die