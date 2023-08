Compugroup wächst stärker als erwartet - Marge zieht an

KOBLENZ (dpa-AFX) - Der auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierte Softwareanbieter Compugroup hat im zweiten Quartal bessere Geschäfte gemacht als gedacht. Umsatz und Ergebnis zogen stärker an als von Experten zuvor gedacht. Konzernchef Michael Rauch will, wie die Chefs anderer Softwarehäuser auch, künftig mehr Künstliche Intelligenz (KI) nutzen, wie er am Donnerstag in Koblenz laut Mitteilung sagte. Dazu sollen Forschung und Entwicklung ausgebaut werden. Die Aktie verlor allerdings.

Das im SDax notierte Papier fiel am Vormittag um 3,4 Prozent auf 43,28 Euro. In den vergangenen Jahren hat der Kurs unter einer verstärkten Investitionstätigkeit gelitten, mit der Compugroup das Wachstum ankurbeln wollte. Noch im Herbst 2021 war die Aktie teils über 80 Euro wert. Immerhin: Seit Anfang 2023 hat sich das Papier schon um rund ein Fünftel erholt. Ab diesem Jahr soll denn auch die operative Marge wieder deutlich zulegen.