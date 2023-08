RBC stuft MUNICH RE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 358 Euro belassen. Analyst Derald Goh monierte in einer ersten Reaktion am Donnerstag ein hinter den Erwartungen zurückgebliebenes Investmentgeschäft des Rückversicherers. Das habe die über den Erwartungen liegenden Vertragsabschlüsse überschattet./bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 02:17 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2023 / 02:17 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,23 % und einem Kurs von 352,9EUR gehandelt.