JEFFERIES stuft Vitesco auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vitesco nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebit) auf Konzernebene habe die Konsensschätzung um zehn Prozent übertroffen, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Auch die freien Barmittel des Herstellers von Antriebstechnik seien besser gewesen als erwartet./bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 02:01 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2023 / 02:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vitesco Technologies Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,35 % und einem Kurs von 80,40EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Himanshu Agarwal

Analysiertes Unternehmen: Vitesco

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 68

Kursziel alt: 68

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m